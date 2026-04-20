Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве стартовала международная выставка современного искусства "ВМЕСТЕ". Впервые в России экспозиция развернулась в медучреждении – новом корпусе 62-й больницы в Сколкове. 70 художников с 5 континентов представили 200 работ – от живописи до скульптуры.

"Москва создает для горожан полноценную экосистему профессионального развития. Освоить востребованную специальность можно в центре "Профессии будущего". Здесь представлены 75 коротких образовательных программ по ключевым направлениям городской экономики. В том числе и в тех сферах, где мы фиксируем стабильный рост зарплат. За последние 3 года лидерами по динамике дохода в Москве стали транспорт и логистика – плюс 33%, строительный комплекс и ЖКХ – 30%, промышленность – 28%", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Студенты столичного колледжа впервые представили свою коллекцию на международной неделе моды в Китае. Наряды вдохновлены русскими мотивами, объединенными с современными трендами. В коллекцию вошли более 20 образов: от вечерних платьев и сарафанов до пиджаков, брюк и футболок.