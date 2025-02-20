Фестиваль природы "Первозданная Россия" стартовал в Москве

Удивительный мир животных и самые труднодоступные места нашей страны. 20 февраля в Новой Третьяковке стартовал XII Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия". За церемонией его открытия зрители Москвы онлайн могли наблюдать в прямом эфире.

Центром фестиваля стала одна из самых больших в Европе выставок снимков первозданной природы. В экспозицию вошли 470 работ российских фотографов: уникальные кадры заповедных территорий, редкие снимки диких животных, пейзажи самых отдаленных уголков России. Многие фотографии до этого не показывались ни на одной выставке.

Кроме того, до конца марта гостей фестиваля ждут мастер-классы, встречи, лекции и показы документальных фильмов о природе.

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова побывала на открытии фестиваля и выяснила, что за каждым снимком стоит целая история.