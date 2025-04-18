"Культура за 100 секунд": на Малой Ордынке покажут комедию "Ложь на длинных ногах"

В Театре на Малой Ордынке 18 апреля покажут комедию "Ложь на длинных ногах" по пьесе Эдуардо де Филиппо. Сюжет разворачивается в квартире коммерсанта, где он живет с сестрой. Их размеренную жизнь нарушают соседи и родственники, запутавшиеся в собственных проблемах.

В усадьбе Васильчиковых на Большой Никитской улице 19 апреля состоится концерт оперной певицы Дарьи Клименко. Мероприятие приурочено ко дню ее рождения. Артистка вместе с друзьями исполнит оперные арии и романсы на разных языках. Программа вечера пока не раскрывается.

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