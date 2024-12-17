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17 декабря, 19:45

Культура

Выставка карельских произведений искусства проходит в Академии Сергея Андрияки

Выставка карельских произведений искусства проходит в Академии Сергея Андрияки

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Выставка "Живопись. Графика. Скульптура. Из собрания Музея изобразительных искусств Республики Карелия" проходит в музейно-выставочном комплексе Академии Сергея Андрияки. На ней представлены 234 произведения.

Экспозиция включает работы дореволюционного, советского и современного искусства и приурочена к 65-летнему юбилею музея, который будет отмечаться в 2025 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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