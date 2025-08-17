Московская международная неделя кино пройдет в сети "Москино" и кинотеатре "Художественный". Там жители и гости столицы смогут бесплатно посмотреть премьерные показы и любимые сериалы.

Событие продлится с 23 по 27 августа. В нем примут участие кинематографисты из 20 стран, включая Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилию, Францию и Египет. Кроме кинопоказов, будет деловая программа.

