17 августа, 18:15

Московская международная неделя кино пройдет в сети "Москино"

Московская международная неделя кино пройдет в сети "Москино"

Московская международная неделя кино пройдет в сети "Москино" и кинотеатре "Художественный". Там жители и гости столицы смогут бесплатно посмотреть премьерные показы и любимые сериалы.

Событие продлится с 23 по 27 августа. В нем примут участие кинематографисты из 20 стран, включая Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилию, Францию и Египет. Кроме кинопоказов, будет деловая программа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

