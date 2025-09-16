Москвичам показали, как изменилась Киностудия имени Горького после модернизации

На Киностудии имени Горького завершились основные этапы масштабной модернизации. О том, как преобразилась площадка, ее сотрудники рассказали зрителям Москвы онлайн.

Одна из старейших киностудий страны в этом году отмечает 110-летие. Здесь были сняты фильмы, ставшие классикой отечественного кинематографа. Среди них – "…А зори здесь тихие", "Семнадцать мгновений весны", "Карнавал", "Пираты ХХ века", "Гостья из будущего" и многие другие. В 1990-е годы площадка пришла в упадок, кинопроизводство практически остановилось.

В 2019 году при поддержке столичных властей на Киностудии имени Горького началась реконструкция. Сейчас ​​завершился второй этап. Здесь появились новый производственный комплекс, центр костюма и реквизита, лаборатория, а также многофункциональный зал, где будут проходить премьерные показы, фестивали, лекции и творческие встречи.

В ходе работ специалисты ​​нашли уникальный барельеф писателя Максима Горького. Он был изготовлен в середине прошлого века в рамках работ по созданию марки киностудии, которую планировали размещать в начале фильмов.

Как киностудия обретает новую жизнь? Что еще здесь появится в ближайшем будущем? Как богатейшая история сочетается с современными технологиями? Ответы на эти и многие другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.