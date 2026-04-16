В Театре сатиры прошла премьера психологического триллера "Метод Гренхольма"

В Театре сатиры состоялась премьера психологического триллера "Метод Гренхольма" по пьесе испанского драматурга. Сюжет разворачивается вокруг четырех соискателей, которые борются за место директора, и поднимает вопросы о цене успеха, профессиональной этике и готовности людей на все ради карьеры.

Спектакль идет на малой сцене – "Чердаке Сатиры" – где, по словам художественного руководителя Евгения Герасимова, особая атмосфера помогает раскрыть глубинный смысл пьесы. Режиссер Альберт Хасиев создал замкнутое трансформирующееся пространство, а игра света и музыки усиливают ощущение изоляции и напряженную атмосферу.

