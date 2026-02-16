Зимний творческий лагерь "Молодежь Москвы" начал работу в кинопарке "Москино". В рамках проекта "Зима в Москве" пройдут две смены, которые объединят более 200 талантливых жителей столицы.

На одной площадке собрались танцоры, хореографы, музыканты, постановщики и режиссеры. В программе – творческие мастер-классы, встречи с экспертами, тренинги и практические занятия, а также вечерние квартирники и выступления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.