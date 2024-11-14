Режиссер Эмир Кустурица стал председателем московского форума "Культура. Медиа. Цифра"

Режиссер Эмир Кустурица занял пост председателя московского форума "Культура. Медиа. Цифра". На площадке мероприятия собрались медиаменеджеры, режиссеры и продюсеры из 16 стран мира.

Ожидается, что перед отъездом Кустурица встретится со студентами ВГИКа. Он поговорит с ними о режиссерской профессии, поделится историями со съемок и даст профессиональные советы.

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