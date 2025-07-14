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14 июля, 23:00

Культура

Музей-заповедник Царицыно приглашает на фестиваль, посвященный истории одного дома

Музей-заповедник Царицыно приглашает на фестиваль, посвященный истории одного дома

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Фестиваль "Дачное Царицыно" подготовил более 150 мероприятий на этой неделе

Музей-заповедник Царицыно приглашает на фестиваль, посвященный теме "История одного дома". Для гостей подготовили программу из сотен мероприятий на всю неделю.

Программа разделена на четыре тематических зоны – "гостиная", "детская комната", "кухня" и "чердак". В "гостиной" проходят музыкальные концерты и спектакли столичных театров. "Детская комната" предлагает зарядки, спектакли и анимационные программы для малышей.

В "кухне" гости участвуют в мастер-классах, осваивают новые рецепты и творческие техники. А на "чердаке" расположены платные мастерские и арт-лаборатории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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