Билеты на выставку Марка Шагала в Москве раскупили на две недели вперед

Билеты на выставку художника Марка Шагала в Москве раскупили на две недели вперед. Она открылась в Пушкинском музее накануне. Последний раз такая масштабная экспозиция работ художника была представлена зрителям в сентябре 1987 года.

Спустя почти 40 лет у посетителей появилась возможность увидеть произведения, которые на протяжении десятилетий хранились в запасниках или не выставлялись вовсе.

