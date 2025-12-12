Московский музей современного искусства рассказал о своем образовательном центре

Московский музей современного искусства (ММОМА) рассказал о своем образовательном центре. Программа позволила познакомиться с научно-исследовательской деятельностью музея, увидеть другую сторону его работы и обратить внимание на научное ядро, формирующее образовательные инициативы, исследовательские и выставочные проекты.

Отдельная гордость музея – это его библиотека. Специализированное пространство объединяет уникальные фонды, просветительские программы и возможности для профессиональной работы с архивами.

