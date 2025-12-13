Москвичи проявили интерес к выставке Марка Шагала в Пушкинском музее

Большое количество ценителей искусства ждут в Пушкинском музее. Длинная очередь там выстроилась накануне. Москвичи проявили огромный интерес к выставке Марка Шагала. Последний раз такой ажиотаж был в сентябре 1987 года. Тогда Пушкинский музей приурочил выставку Марка Шагала к столетию художника.

Спустя почти 40 лет происходит тоже самое. В экспозиции представлены произведения "русского периода". Помимо знаменитых картин "Над городом" и "Прогулка", можно увидеть работы, которые на протяжении десятилетий хранились в запасниках или не выставлялись вовсе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.