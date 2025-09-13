Форма поиска по сайту

13 сентября, 13:30

Культура

В "Коломенском" проходит фестиваль "Казачья станица Москва"

В "Коломенском" проходит фестиваль "Казачья станица Москва"

В "Коломенском" проходит фестиваль "Казачья станица Москва". На его территории работают 12 площадок, где гости знакомятся с культурой и бытом казачества. Ожидаются выступления музыкальных и танцевальных коллективов.

Более тысячи артистов приехали из Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского и Хабаровского краев. Для детей организован специальный городок с традиционными забавами, мастер-классами и интерактивными играми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

культурафестивалигородвидео

