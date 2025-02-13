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13 февраля, 10:00

Культура

"Культура за 100 секунд": в Москве продолжается фестиваль "Усадьбы Москвы"

"Культура за 100 секунд": в Москве продолжается фестиваль "Усадьбы Москвы"

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В столице до конца зимы проходит фестиваль "Усадьбы Москвы", который охватил 19 исторических локаций – от парков до старинных особняков. В ближайшие выходные в усадьбе Воронцова пройдут дворянские гуляния.

14 февраля в Музее Островского состоится концерт при свечах – женский струнный квартет "Каприччио" исполнит "Времена года" Вивальди в исторических нарядах, как на балах XVIII–XIX веков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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