12 апреля, 22:15

Москвичам показали закулисье спектакля "Космос" в Театре имени Пушкина

Москвичам показали закулисье спектакля "Космос" в Театре имени Пушкина

Зрители Москвы онлайн получили возможность побывать за кулисами спектакля "Космос". Постановку, получившую премию "Хрустальная Турандот", представили на сцене Московского драматического театра имени Пушкина.

Режиссером трагикомедии выступил Игорь Теплов, а главную роль исполняет заслуженная артистка России Виктория Исакова.

Сюжет спектакля разворачивается вокруг школьной учительницы английского языка, которая живет в провинциальном городе. Однажды однообразные будни женщины оживляет новость: в городок планирует приехать знаменитый летчик-космонавт – ее бывший одноклассник, в которого она когда-то была влюблена. Так у главной героини появляется надежда на чудесные перемены.

Одним из зрителей постановки стал советский и российский летчик-космонавт, Герой Советского Союза Александр Волков. Он совершил три космических полета общей продолжительностью более 390 суток и выходил в открытый космос. А еще – вошел в историю как глава первой в мире космической династии: его сын Сергей также стал космонавтом и Героем России.

Как появился этот спектакль и в чем заключается его уникальность? Какие самые яркие моменты работы над постановкой запомнились актерам? И смогли бы они сами отправиться в космос, если бы им представилась такая возможность? Ответы на эти и другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

