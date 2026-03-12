Мемориальную доску режиссеру Олегу Табакову установили в Москве

В Москве открыли памятную доску режиссеру Олегу Табакову. Ее установили у здания Исторической сцены Театра Олега Табакова. Дату приурочили ко дню памяти великого актера и режиссера. Также открытие памятного знака посвятили основанию Табаковым театра-студии.

Как отметил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, Табаков подарил городу и москвичам два театра вместе с основателями. Он также подчеркнул, что сегодня ученики режиссера выходят на лучшие сцены страны.

