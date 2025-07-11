Семейный фестиваль "Дачное Царицыно" стартовал в Москве

Познавательный досуг для всей семьи: 11 июля в Москве стартовал фестиваль "Дачное Царицыно". Его главные цели – возрождение интеллектуального дачного отдыха, сохранение традиционных ценностей, развитие кругозора и налаживание диалога между поколениями.

До 20 июля центром притяжения будет лужайка Зеленого партера у Черногрязских ворот. Для гостей музея-заповедника приготовили концерты, спектакли, кукольные шоу и даже лаборатории для тех, кто ищет себе новое увлечение.

В день открытия зрители смогли увидеть представления для детей и взрослых, семейный спектакль с участием артиста Cirque du Soleil Андрея Кислицина, а также послушать виолончель, фортепиано и вибрафон от трио Глеба Андрианова.

С организаторами и гостями мероприятия пообщались ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева.