Народный артист РФ Клюквин рассказал, какой спектакль посмотреть в первую очередь

Народный артист РФ Александр Клюквин рассказал, какой спектакль он советует посмотреть в первую очередь. По его словам, это "Буратино". В нем актер сыграл персонажа Карабаса-Барабаса.

Клюквин уточнил, что в этой же постановке играет его дочь. У нее две роли – смелая девочка и лягушонок. Кроме того, она появляется и в спектакле "Сказка о царе Салтане".

Большое интервью с народным артистом России Александром Клюквиным выйдет в среду, 10 июля, в 18:30 в эфире телеканала Москва 24.

