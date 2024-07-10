Народный артист РФ Клюквин рассказал, сколько штампов должно быть у замечательного актера

Народный артист РФ Александр Клюквин рассказал, сколько штампов должно быть у "замечательного актера" и о том, как он работает со своими персонажами.

Так, по его словам, у плохого актера 10 штампов, у хорошего – 100, а у замечательного – 800. Артист признался, что сам он может смешивать штампы, как краски, и находить в них полутона. Именно они и помогают работать с персонажами, уточнил Клюквин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Большое интервью с народным артистом России Александром Клюквиным выйдет в среду, 10 июля, в 18:30 в эфире телеканала Москва 24.

