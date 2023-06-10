Новости часа: в Петербурге открылся фестиваль "Добровидение"

Около сотни народных ансамблей собрались на "Добровидении" в Петербурге. На площади в Петропавловской крепости разом зазвучали 500 голосов. Творческие коллективы со всей страны исполнили песню "Матушка Россия". Фестиваль проводят с 2016 года.

Пенсионер из Якутии спас около тридцати зайцев во время паводка. Такое происходит уже не впервые. Мужчину прозвали якутским "дедом Мазаем". Спасенных зверей он кутает в одеяло и отвозит на безопасные участки суши.



Сильный пожар тушили в Уфе. На железнодорожных путях вспыхнула цистерна. Ситуация осложнялась тем, что внутри ее находилось около 60 кубометров горюче-смазочных материалов. Огонь удалось локализовать на площади в 500 "квадратов". Один человек пострадал.

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