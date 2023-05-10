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Культура

В Госдуме призвали запретить в России мультсериал "Гриффины"

В Госдуме призвали запретить в России мультсериал "Гриффины"

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В России могут запретить американский мультсериал "Гриффины". С таким призывом выступила депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова.

В новой серии мультика герои отправляются в Челябинск, который называют "уральским Чикаго". Там они обнаруживают разваливающиеся дома, а также сильно пьющих людей, читающих газету "Россия Вчера" и зараженных радиацией и коровьей чумой. По мнению депутата, сценаристы намеренно создали оскорбительный образ российского города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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