В Госдуме призвали запретить в России мультсериал "Гриффины"

В России могут запретить американский мультсериал "Гриффины". С таким призывом выступила депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова.

В новой серии мультика герои отправляются в Челябинск, который называют "уральским Чикаго". Там они обнаруживают разваливающиеся дома, а также сильно пьющих людей, читающих газету "Россия Вчера" и зараженных радиацией и коровьей чумой. По мнению депутата, сценаристы намеренно создали оскорбительный образ российского города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





