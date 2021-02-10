10 февраля 2021, 09:30Культура
"Достать чернил и плакать" предложил Google в день рождения Пастернака
Google предлагает вспомнить стихи Пастернака. Со дня рождения поэта исполняется 131 год, и по такому случаю на стартовой странице поисковика появился дудл в чернильно-синих тонах.
Оформление напоминает об известном произведении Бориса Леонидовича "Февраль. Достать чернил и плакать..."
Однако стоит отметить, что мировую известность Пастернаку принесли все же не стихи, а проза: за роман "Доктор Живаго" писатель получил Нобелевскую премию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.