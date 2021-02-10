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10 февраля 2021, 09:30

Культура

"Достать чернил и плакать" предложил Google в день рождения Пастернака

"Достать чернил и плакать" предложил Google в день рождения Пастернака

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Google предлагает вспомнить стихи Пастернака. Со дня рождения поэта исполняется 131 год, и по такому случаю на стартовой странице поисковика появился дудл в чернильно-синих тонах.

Оформление напоминает об известном произведении Бориса Леонидовича "Февраль. Достать чернил и плакать..."

Однако стоит отметить, что мировую известность Пастернаку принесли все же не стихи, а проза: за роман "Доктор Живаго" писатель получил Нобелевскую премию. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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