11 июля состоится премьера фильма "Культурная комедия"

11 июля на экраны выходит фильм Владимира Котта "Культурная комедия". В актерский состав вошли Юрий Стоянов, Алексей Чадов, Яна Гладких и многие другие. Съемки проходили в Москве, в Перми и в Пермской области.

В центре сюжета – пермский чиновник, который курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит свое дело, но не интересуется ничем другим. Однако все меняется, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

