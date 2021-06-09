Пригожин показал, как Бузова готовится к спектаклю в МХАТ имени Горького

Продюсер Иосиф Пригожин показал, как Ольга Бузова готовится к спектаклю в МХАТ имени Горького. В постановке "Чудесный грузин" ведущая сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь.

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