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07 июня, 18:30

Культура

Программу фестиваля "Театральный бульвар" в эти выходные посвятили Пушкину

Программу фестиваля "Театральный бульвар" в эти выходные посвятили Пушкину

В Москве открылись кинотеатры под открытым небом

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На фестивале "Театральный бульвар" покажут постановки разных жанров

Главным героем "Театрального бульвара" в эти выходные, 7 и 8 июня, стал Александр Пушкин. Для зрителей фестиваля подготовили постановки по мотивам произведений писателя.

"Театральный бульвар" в Москве проходит во второй раз, в этом году – в рамках проекта "Лето в Москве". Фестиваль стал масштабнее и продлится до конца августа. Зрители увидят более 600 представлений под открытым небом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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