Программу фестиваля "Театральный бульвар" в эти выходные посвятили Пушкину

Главным героем "Театрального бульвара" в эти выходные, 7 и 8 июня, стал Александр Пушкин. Для зрителей фестиваля подготовили постановки по мотивам произведений писателя.

"Театральный бульвар" в Москве проходит во второй раз, в этом году – в рамках проекта "Лето в Москве". Фестиваль стал масштабнее и продлится до конца августа. Зрители увидят более 600 представлений под открытым небом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.