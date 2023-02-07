В российский прокат выйдет фильм "Свободные отношения"

Ко Дню святого Валентина на большие экраны в России выйдут новые романтические комедии. Но 14 февраля можно и не ждать, а сходить на этой неделе на фильм "Свободные отношения".

По сюжету Илона и Артем встречаются в баре, но из-за незапланированной беременности одна ночь превратилась в семь лет брака. А если быть точнее, то в семь лет ужасно скучного брака. Илону это не устраивает, но разводиться она не хочет из-за сына, ведь ребенок должен вырасти в полной семье. Поэтому она предлагает своему мужу свободные отношения.

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