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Культура

В российский прокат выйдет фильм "Свободные отношения"

В российский прокат выйдет фильм "Свободные отношения"

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Ко Дню святого Валентина на большие экраны в России выйдут новые романтические комедии. Но 14 февраля можно и не ждать, а сходить на этой неделе на фильм "Свободные отношения".

По сюжету Илона и Артем встречаются в баре, но из-за незапланированной беременности одна ночь превратилась в семь лет брака. А если быть точнее, то в семь лет ужасно скучного брака. Илону это не устраивает, но разводиться она не хочет из-за сына, ведь ребенок должен вырасти в полной семье. Поэтому она предлагает своему мужу свободные отношения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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