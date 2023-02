Исполнительница в стиле рок и кантри Бонни Рэйтт получила "Грэмми" за "Песню года"

Фото: AP Photo/Jae C. Hong

Исполнительница в стиле рок и кантри Бонни Рэйтт с композицией Just like that получила "Грэмми" за "Песню года". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала CBS.

Рэйтт получила премию на 65-й церемонии в Лос-Анджелесе из рук первой леди Соединенных Штатов Джилл Байден. Исполнительница за все время своей карьеры получила более десяти статуэток.

"За победу в номинации боролись также композиции: Bad habit в исполнении Стива Лэйси, Break my soul Бейонсе, The heart part 5 рэпера Кендрика Ламара, God did Dj Khaled, Easy on me британской певицы Адель, As It was Гарри Стайлса, All too well Тэйлор Свифт, About damn time Мелиссы Джефферсон (известная как Лиззо) и Abcdefu GAYLE2", – отмечается в сообщении.

В 2023 году церемонию, как и прошлую, ведет комик, актер и телеведущий Тревор Ноа.

Ранее сообщалось, что американская певица Beyonce установила рекорд по числу завоеванных статуэток "Грэмми", получив 33 награды.

До этого рекорд с 32 статуэтками установил дирижер Георг Шолти. Beyonce не успела на церемонию награждения, задержавшись и прибыв на нее с большим опозданием.

