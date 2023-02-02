Москвичи смогут посетить гримерную Инны Чуриковой в "Ленкоме" 18 февраля

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Москвичи и гости столицы смогут посетить мемориальную гримерную народной артистки СССР Инны Чуриковой 18 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.

Мероприятие пройдет в рамках традиционных экскурсий. В учреждении культуры напомнили, что в театре уже есть мемориальный кабинет Марка Захарова.

"В ее (Инны Чуриковой. – Прим. ред.) гримерной все сохранилось так, как было при ней. Только появился новый большой портрет актрисы в роли королевы Елизаветы", – заявил Варшавер.

Чурикова ушла из жизни 14 февраля в возрасте 79 лет. С 1975 года актриса работала в "Ленкоме" и сыграла во множестве постановок. Артистка также снялась в фильмах "Морозко", "Курьер", "Начало", "Я шагаю по Москве", "Старшая сестра" и других.

Церемония прощания с актрисой прошла в храме Христа Спасителя. Проводить Чурикову прибыли свыше тысячи человек. Актрису похоронили на Новодевичьем кладбище.

В Москве прощаются с актрисой Инной Чуриковой

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