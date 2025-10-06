Форма поиска по сайту

06 октября, 23:00

Культура

Автограф-сессия с героями выпуска альманаха "Черно-белое кино" прошла в Москве

Автограф-сессия с героями выпуска альманаха "Черно-белое кино" прошла в Москве

В Москве 6 октября прошла автограф-сессия с героями выпуска коллекционного альманаха "Черно-белое кино" журнала "КиноРепортер". По словам создателей альманаха, каждый кадр рассказывает уникальную историю, отдавая дань эстетике черно-белого кино.

В мероприятии приняли участие телеведущий Дмитрий Дибров, актеры Евгения Дмитриева, Дмитрий Лысенков и другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

