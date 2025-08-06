В летний сезон фестивальные площадки по всему городу собирают зрителей на спектакли, концерты, лекции и детские представления. Например, вечером 6 августа музыкальное выступление "Лето. Классика. Джаз" состоится на Патриарших прудах.

Причем шоу пройдет на сцене на воде. Гости смогут услышать арии из итальянских опер и джазовые композиции.

Кто там выступает? И что еще можно посмотреть на этой локации? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

