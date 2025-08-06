06 августа, 20:30Культура
Музыкальное выступление "Лето. Классика. Джаз" состоится на Патриарших прудах
В летний сезон фестивальные площадки по всему городу собирают зрителей на спектакли, концерты, лекции и детские представления. Например, вечером 6 августа музыкальное выступление "Лето. Классика. Джаз" состоится на Патриарших прудах.
Причем шоу пройдет на сцене на воде. Гости смогут услышать арии из итальянских опер и джазовые композиции.
