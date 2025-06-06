Фестиваль "Солома" стартует в кинопарке "Москино" 7 июня

Юбилейный фестиваль "Солома" телеканала Москва 24 стартует в кинопарке "Москино" 7 июня. Горожане смогут послушать артистов, поиграть в петанк или гольф и выиграть фирменный мерч от телеканала.

Фестиваль будет проходить в рамках программы "Киновыходные". Гостей ждут постановочные съемки и фотосессии, квесты, мастер-классы, а также экскурсии. Проход на мероприятие осуществляется по билетам в кинопарк. Ознакомиться с программой можно на сайте фестиваля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.