Международная книжная ярмарка Non/fiction началась в "Гостином Дворе"

В выставочном комплексе "Гостиный Двор" проходит 27-я международная книжная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction. На мероприятии представлены 400 издательств, запланировано около 300 различных событий, включая встречи с известными российскими и зарубежными писателями.

Как отметила президент Ассоциации книгораспространителей Светлана Зорина, эта ярмарка – одна из самых долгожданных и любимых в году. Ее особенностью является широкое участие региональных издательств из разных уголков России, чьи книги зачастую трудно найти в обычных магазинах или онлайн-пространстве.

