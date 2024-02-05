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05 февраля, 15:00

Культура

Выставка "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая" проходит в павильоне № 22 на ВДНХ

Выставка "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая" проходит в павильоне № 22 на ВДНХ

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На ВДНХ работает выставка "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая". На ней представлены реплики глиняных скульптур армии китайского императора, правившего в III веке до нашей эры. Для экспозиции мастера воссоздали в натуральную величину 150 статуй воинов, лошадей, колесниц, а также большое количество оружия и прочих артефактов.

Дополнительно погрузиться в атмосферу древнего Китая на выставке помогают спецэффекты, световое шоу и видеопроекции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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