Выставка "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая" проходит в павильоне № 22 на ВДНХ

На ВДНХ работает выставка "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая". На ней представлены реплики глиняных скульптур армии китайского императора, правившего в III веке до нашей эры. Для экспозиции мастера воссоздали в натуральную величину 150 статуй воинов, лошадей, колесниц, а также большое количество оружия и прочих артефактов.

Дополнительно погрузиться в атмосферу древнего Китая на выставке помогают спецэффекты, световое шоу и видеопроекции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.