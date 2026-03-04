Выставка народных промыслов "Ладья. Весенняя фантазия" открылась в Гостином Дворе

Кружевные узоры, лаковые миниатюры и резные шедевры из кости: в Гостином Дворе начала работу масштабная выставка-ярмарка народных художественных промыслов России "Ладья. Весенняя фантазия-2026".

Свои работы в сердце столицы привезли более 700 организаций и мастеров из 50 регионов страны. Площадка стала настоящей картой ремесел: здесь можно увидеть вологодские кружева и торжокское золотое шитье, ростовскую финифть и гжельский фарфор, псковскую керамику и златоустовское оружие.

Кроме того, гостей ждут квесты по народным художественным промыслам. А еще – мастер-классы по изготовлению различных игрушек из глины, резьбе по дереву, валянию, народной кукле, обработке меха и росписи матрешки.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева узнала о самых интересных экспонатах и участниках выставки.