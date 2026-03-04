Форма поиска по сайту

04 марта, 19:25

События

Выставка народных промыслов "Ладья. Весенняя фантазия" открылась в Гостином Дворе

Выставка народных промыслов "Ладья. Весенняя фантазия" открылась в Гостином Дворе

Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит выступил в Москве с моноспектаклем

Фильм по бестселлеру "К себе нежно" вышел в прокат в Москве

Новости регионов: кровля обрушилась на предприятии в Тульской области

"Сити": премьера фильма "К себе нежно"

Выставка "Эпоха Неизвестного" открылась в Новой Третьяковке в Москве

Выставку "Татлин. Конструкция мира" открыли в центре "Зотов"

Театр Труда отметил 10-летний юбилей премьерой спектакля о выгорании

"Сити": "Выставка одного шедевра" в Еврейском музее и центре толерантности

В Петровском дворце можно посетить выставку "РУниверсум"

Кружевные узоры, лаковые миниатюры и резные шедевры из кости: в Гостином Дворе начала работу масштабная выставка-ярмарка народных художественных промыслов России "Ладья. Весенняя фантазия-2026".

Свои работы в сердце столицы привезли более 700 организаций и мастеров из 50 регионов страны. Площадка стала настоящей картой ремесел: здесь можно увидеть вологодские кружева и торжокское золотое шитье, ростовскую финифть и гжельский фарфор, псковскую керамику и златоустовское оружие.

Кроме того, гостей ждут квесты по народным художественным промыслам. А еще – мастер-классы по изготовлению различных игрушек из глины, резьбе по дереву, валянию, народной кукле, обработке меха и росписи матрешки.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева узнала о самых интересных экспонатах и участниках выставки.

