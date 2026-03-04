Выставку "Татлин. Конструкция мира" открыли в центре "Зотов"

В центре "Зотов" открылась выставка "Татлин. Конструкция мира". Она посвящена 140-летию одного из ключевых художников русского авангарда. В экспозиции представлены более 220 работ.

В театре Аллы Духовой Todes покажут пластический спектакль "Мы из будущего". Это попытка протянуть мостик между эпохами и поколениями и заглянуть в завтрашний день. Увидеть постановку можно будет 4 марта в 20:00.

В Большом Московском цирке пройдет шоу "Сказка о Белоснежке и семи гномах". Волшебство на манеже создадут акробаты, воздушные гимнасты, а также животные – слоны, сивучи, собаки и попугаи. Начало в 19:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.