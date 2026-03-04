Форма поиска по сайту

04 марта, 07:30

Культура

Выставку "Татлин. Конструкция мира" открыли в центре "Зотов"

Выставку "Татлин. Конструкция мира" открыли в центре "Зотов"

Театр Труда отметил 10-летний юбилей премьерой спектакля о выгорании

"Сити": "Выставка одного шедевра" в Еврейском музее и центре толерантности

В Петровском дворце можно посетить выставку "РУниверсум"

"Мослекторий": Анастасия Постригай – о Марке и Белле Шагал

"Интервью": Марина Ворожищева – о долгом перерыве

"Мой район. Место встречи": "Москино" с Сергеем Шакуровым и Игорем Угольниковым

"Сити": моноспектакль от звезды "Великолепного века"

Театр "Шалом" отмечает годовщину новоселья на новой сцене на Новослободской

Комедия "Свадьба Кречинского" проходит в Театре сатиры в необычном воплощении

В центре "Зотов" открылась выставка "Татлин. Конструкция мира". Она посвящена 140-летию одного из ключевых художников русского авангарда. В экспозиции представлены более 220 работ.

В театре Аллы Духовой Todes покажут пластический спектакль "Мы из будущего". Это попытка протянуть мостик между эпохами и поколениями и заглянуть в завтрашний день. Увидеть постановку можно будет 4 марта в 20:00.

В Большом Московском цирке пройдет шоу "Сказка о Белоснежке и семи гномах". Волшебство на манеже создадут акробаты, воздушные гимнасты, а также животные – слоны, сивучи, собаки и попугаи. Начало в 19:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

