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04 марта, 16:05

M24.RU

Игорь Бутман рассказал о программе фестиваля "Триумф джаза"

Игорь Бутман рассказал о программе фестиваля "Триумф джаза"

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4 марта в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная проведению XXIV Международного фестиваля "Триумф джаза".

Перед журналистами выступили:

  • основатель и художественный руководитель фестиваля, народный артист РФ Игорь Бутман;
  • директор фестиваля Роман Христюк;
  • джазовая певица, композитор, народная артистка Азербайджанской Республики Азиза Мустафа-Заде;
  • джазовая певица Варвара Убель;
  • художественный руководитель X Международного фестиваля-конкурса "Детский триумф джаза" Павел Овчинников.
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