04 марта, 16:05M24.RU
Игорь Бутман рассказал о программе фестиваля "Триумф джаза"
4 марта в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная проведению XXIV Международного фестиваля "Триумф джаза".
Перед журналистами выступили:
- основатель и художественный руководитель фестиваля, народный артист РФ Игорь Бутман;
- директор фестиваля Роман Христюк;
- джазовая певица, композитор, народная артистка Азербайджанской Республики Азиза Мустафа-Заде;
- джазовая певица Варвара Убель;
- художественный руководитель X Международного фестиваля-конкурса "Детский триумф джаза" Павел Овчинников.