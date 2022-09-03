Новую версию песни "3 сентября" выпустили Михаил Шуфутинский и Егор Крид

Новую версию уже известной песни "3 сентября" выпустили Михаил Шуфутинский и Егор Крид и сняли на нее клип. В ролике немало отсылок к различным фильмам. Сюжет классический. Бизнесмен не хочет отдавать свою дочь за обычного парня и приказывает похоронить его заживо. Но тому удается выбраться и доказать свое право на счастье. Заканчивается все хеппи-эндом. Под любимую всеми музыку про 3 сентября отец и будущий зять жмут друг другу руки.

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