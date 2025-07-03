Премьера сериала "Этерна" состоялась в кинотеатре "Октябрь"

В кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера российского сериала "Этерна". Проект основан на популярном фэнтези-цикле романов Веры Камши "Отблески Этерны".

Действие разворачивается в мире, напоминающем средневековую Европу, где идет борьба между правящим королем и наследником свергнутой династии.

Режиссером выступил Сергей Трофимов, известный по работе над "Ночным дозором". Главные роли исполнили Алексей Лукин, Ксения Трейстер, Илья Виногорский и Иван Трушин. Съемки проходили в живописных локациях России и Узбекистана, для сериала создали порядка 300 уникальных костюмов.

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