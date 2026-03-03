Форма поиска по сайту

03 марта, 22:50

События

Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит выступил в Москве с моноспектаклем

Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит выступил в Москве с моноспектаклем

Восторженные поклонницы и VIP-билеты по 45 000 рублей: звезда турецких сериалов Бурак Озчивит приехал в Москву, чтобы покорить театральные подмостки. Любимец миллионов россиянок представил в Московском дворце молодежи спектакль "Самая красивая девушка Стамбула", где он играет главную и единственную роль.

В центре сюжета – история простого автомеханика с непростой судьбой. Он мечтает о машине и именно ее считает самой красивой девушкой Стамбула. Страстный монолог продолжительностью полтора часа актер произнес на турецком языке. Понять историю, полную любви и страданий, зрителям помогали субтитры.

Самые дорогие билеты на премьеру стоили 45 000 рублей. В эту цену входили фан-встреча со звездой после спектакля, совместные фото и афиша с автографом в подарок.

Среди гостей вечера были блогер Аня Покров, стилист Алеко Надирян, телеведущая и топ-модель Елена Кулецкая и другие медийные персоны столицы.

В феномене популярности турецких актеров и сериалов в России попыталась разобраться ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

культурашоу-бизнесвидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова

