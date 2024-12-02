02 декабря, 14:45Культура
Актриса Елена Бирюкова рассказала, станет ли помогать своим детям на актерском пути
Актриса Елена Бирюкова заявила, что не стала бы помогать своим детям, если они захотят пойти по ее профессиональным стопам. По словам артистки, они сами должны ходить на пробы, собеседование, кастинги и туры.
Например, старшая дочь Бирюковой изъявила такое желание, но в итоге решила, что профессия ей не подходит, и стала продюсером.
Большое интервью с Еленой Бирюковой выйдет в понедельник, 2 декабря, в эфире телеканала Москва 24.