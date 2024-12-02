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02 декабря, 14:45

Культура

Актриса Елена Бирюкова рассказала, станет ли помогать своим детям на актерском пути

Актриса Елена Бирюкова рассказала, станет ли помогать своим детям на актерском пути

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Актриса Елена Бирюкова заявила, что не стала бы помогать своим детям, если они захотят пойти по ее профессиональным стопам. По словам артистки, они сами должны ходить на пробы, собеседование, кастинги и туры.

Например, старшая дочь Бирюковой изъявила такое желание, но в итоге решила, что профессия ей не подходит, и стала продюсером.

Большое интервью с Еленой Бирюковой выйдет в понедельник, 2 декабря, в эфире телеканала Москва 24.

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