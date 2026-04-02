Ярмарка современного искусства "Арт Россия" открылась в Гостином Дворе

2 апреля в Гостином Дворе в седьмой раз стартовала выставка-ярмарка современного искусства "Арт Россия". Свои работы здесь представляют более ста галерей и независимых художников. География участников охватывает 13 регионов России и 7 стран мира.

В экспозицию вошли самые разные произведения современного искусства – от скульптур и живописи до инсталляций и предметов интерьера. Посетители могут не только увидеть работы, но и приобрести их. Стоимость стартует от нескольких десятков тысяч рублей. А верхняя планка цены зависит от имени художника и масштаба проекта.

Чем удивляет ярмарка в этом году? Как меняются тренды в современном искусстве? Об этом и многом другом узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.