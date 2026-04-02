Международную выставку современного искусства готовят в Москве

В Москве готовят международную выставку современного искусства "ВМЕСТЕ". Она пройдет с 17 апреля по 17 мая. Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, впервые в России масштабная экспозиция развернется в стенах медицинского учреждения.

Ее площадкой станет новый онкологический лечебно-диагностический комплекс больницы № 62 в инновационном центре "Сколково". Проект объединил врачей, художников, архитекторов и горожан. Он должен помочь по-новому взглянуть на роль искусства как помощника во время лечения и восстановления.

