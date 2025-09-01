Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 08:00

Культура

Коллективный показ проекта "Сделано в Москве" прошел на Московской неделе моды

Коллективный показ проекта "Сделано в Москве" прошел на Московской неделе моды

Церемония закрытия фестиваля "Театральный бульвар" прошла в Москве

В Москве завершился фестиваль "Спасская башня"

В Москве завершился фестиваль "Театральный бульвар – 2025"

Церемония закрытия фестиваля "Спасская башня" прошла 31 августа

Движение на Киевском шоссе затруднено из-за ДТП

Международный фестиваль "Театральный бульвар" завершается

"Кинокульт": "Приключения Электроника"

В Москве завершился международный форум "BRICS+ Fashion Summit"

В "Зеленом театре" Парка Горького прошел концерт певицы Надежды Кадышевой

Первый коллективный показ проекта "Сделано в Москве" прошел в рамках Московской недели моды. В "Зеленом маркете" свои товары представили более 35 дизайнеров.

Столичные бренды продемонстрировали варианты верхней одежды, платьев, юбок, кофт, украшений и аксессуаров. По словам представителей проекта, главная идея – показать, что стильные и модные образы можно собрать из полностью локальных вещей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика