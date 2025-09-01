Коллективный показ проекта "Сделано в Москве" прошел на Московской неделе моды

Первый коллективный показ проекта "Сделано в Москве" прошел в рамках Московской недели моды. В "Зеленом маркете" свои товары представили более 35 дизайнеров.

Столичные бренды продемонстрировали варианты верхней одежды, платьев, юбок, кофт, украшений и аксессуаров. По словам представителей проекта, главная идея – показать, что стильные и модные образы можно собрать из полностью локальных вещей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.