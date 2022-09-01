Первая серия нового сериала "Властелин колец: Кольца власти" выйдет на экраны 2 сентября

А сейчас о новинках кинематографа. Уже завтра, 2 сентября, выходит первая серия "Властелин колец: Кольца власти".

Сериал снят по книгам писателя Джона Толкина. Действие развивается за несколько тысяч лет до событий "Хоббита" и "Властелина колец". Это начало истории. Время, когда злополучные кольца только будут изготовлены.

Еще до релиза сериал вызвал немало вопросов. Прежде всего, "Кольца власти" не экранизируют ни одно из произведений автора Средиземья. Это самостоятельная история по мотивам отдельных книг. Многие возмутились и подбору актеров на ключевые роли.

Так чего же ждать от премьеры? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.