Щелкунчика можно будет увидеть на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество"

Щелкунчика и других сказочных персонажей можно будет увидеть на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве. Герои появятся в ледовых шоу и театральных постановках.

Фестиваль "Путешествие Рождество" охватывает десятки городских площадок. Кулинарные студии, творческие мастер-классы, ледовые шоу, спортивные игры и ярмарки с авторскими изделиями делают программу разнообразной и доступной для всех возрастов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

