Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 декабря 2025, 22:45

Город

Щелкунчика можно будет увидеть на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество"

Щелкунчика можно будет увидеть на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество"

Городские службы продолжают устранять последствия снегопада в Москве

Новая пересадка между станциями метро "Академическая" открылась в Москве

Обильные осадки в Москве сохранятся до 5 января включительно

Движение открыто по новому путепроводу на юге Москвы

Высота снежного покрова в Москве превысила 20 сантиметров

Народные дружинники будут дежурить на новогодних площадках Москвы

Москвичи и туристы могут посетить ледовое шоу "Щелкунчик" на площади Революции

Москвичи могут поучаствовать в акции "С наступающим наступающих!" в поддержку бойцов СВО

Новая дорога на Варшавском шоссе обеспечит высокую пропускную способность

Щелкунчика и других сказочных персонажей можно будет увидеть на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве. Герои появятся в ледовых шоу и театральных постановках.

Фестиваль "Путешествие Рождество" охватывает десятки городских площадок. Кулинарные студии, творческие мастер-классы, ледовые шоу, спортивные игры и ярмарки с авторскими изделиями делают программу разнообразной и доступной для всех возрастов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕкатерина ЕфимцеваСтанислав КуликЕлизавета Двирник

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика