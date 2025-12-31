Гастромаркеты Москвы откроются позже обычного в первый день года

В новогодние праздники решить многие городские вопросы можно онлайн, но за праздничной атмосферой и угощениями москвичам придется выйти из дома. 1 января популярные гастромаркеты откроются позже обычного.

Гастромаркет "Депо" на Лесной и "Три вокзала. Депо" на Новорязанской улице будут ждать гостей с 14:00 до 23:00. Гастромаркет "Привоз" на улице Авиаконструкторов Миля в этот день также откроется в 14:00, но закроется на час раньше – в 22:00.

