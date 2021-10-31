В салонах красоты принимают клиентов, несмотря на антиковидные ограничения

09:15
Несмотря на указ о нерабочих днях салоны красоты хитрят и принимают посетителей. В некоторых магазинах бытовой техники можно выбирать не только онлайн.
За нарушения предусмотрен крупны штраф. Незаконную работу отслеживают инспекторы ОАТИ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
((Не работать - дешевле
Как салоны красоты и магазины обходят распоряжения властей?))
КЗК: В магазинах коллекция одежды осень 2021-го, а атмосфера - весны двадцатого года - пустые коридоры, ставни на входах в бутики и кафе. Правда мириться со старыми-новыми правилами - захотели не все.
((Любительская съемка))
ЛАЙФ: Salon 1 00:24 - 0:
Здравствуйте, а у вас салон сегодня работает?
Работает, работает.
((Любительская съемка))
КЗК: В этом маникюрном салоне работа кипит - едва ли не все кресла заняты. Администратор удивлена визиту сотрудников столичной Госинспекции - будто не знает, что на дворе рекорд по заболеваемости и работать запрещено. Отказывается давать инспекторам свои документы.
((Любительская съемка))
ЛАЙФ: Salon 1 02:04 - 02:08
Сейчас приедет наряд полиции, и мы все равно установим вашу личность.
СНХР Михаил Мигалин, и. о. начальника Управления Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы
00:28 организация будет вызвана на составление протокола по данной статье, за данную статью предусмотрен штраф в отношении должностных лиц до
50 тысяч рублей, в отношении юридических лиц до 300 тысяч рублей.
КЗК: А если суд решит, что из-за работы был причинен вред здоровью людей, то штраф вырастет до миллиона рублей. Также на три месяца организации придется закрыть свои двери для клиентов.
((ГРАФИКА))
Впрочем, некоторые салоны это не пугает - выкладывают в соцсетях своё расписание на нерабочие дни. Другие пока не решили - нарушать закон или нет.
ХРИП 3
Сейчас нельзя работать, вы же знаете, да? Первого что-то сделаем, будем работать. вы напишите мне в вотсап
ХРИП 1
1)Могу на понедельник, на раннее время записать
((р-н Арбан))
КЗК: Уже в первый день рейдов сотрудники ОАТИ выявили 10 нарушений - на Арбате не закрылись сразу три точки - два салона связи и один оптики.
((АВИАПАРК)) Вместо покупателей в торговых центрах - инспекторы. И не зря. Не заметить огромный открытый магазин косметики сложно. В Авиапарке сразу 2 бьюти-маркета решили рискнуть. ((Афимолл сити))А в ТЦ Афимолл сити торговали .напитками
СНХР Сергей Михайлов главный инспектор ОАТИ
“.. составом ОАТИ, в ходе проведенного рейда в Москва-сити, было выделено два нарушителя. Магазины алкогольной продукции Симпл вайн, где производилась продажа алкоголя и доступ посетителя. Также магазин электрических кресел Емогучи, где производилась продажа их продукции. Администрация данных магазинов будут вызваны в инспекции для установления всех обстоятельств происшествия”
КЗК: Шоппинг - пока только онлайн. Спорт - только дома. В Фитнес клубах, которые должны быть закрыты, тоже проходят проверки.
ЛАЙФ: Диск 00 6481 С007
А основные клубы?
Основные клубы все закрыты.
Меры все соблюдаете.
Да.
КЗК: Как и весной 2020-го тренеры переходят на занятия по видеосвязи.
СНХР Татьяна Лукина фитнес тренер
5:50 “Для меня лично ситуация более ясная. Потому что у меня есть два онлайн проекта, которые я организовала ещё в карантин”
4:49 “КТо-то готов из клиентов заниматься онлайн, а кто-то абсолютно не готов. Потому что люди привыкли, что есть тренер, который смотрит. Есть тренер, который подсказывает посредством тактильных команд” 5:12
КЗК: С такими штрафами, владельцам организаций, конечно, выгоднее соблюдать закон. Многие переходят на услуги с доставкой - даже салоны красоты. Вот мастер предлагает сделать маникюр дома у клиента. Спрос высокий. В отличии от полупустых Торговых центров. Продавцы, как этот мужчина на видео, наслаждаются редкими моментами и позволяют себе небывалую роскошь - побыть в одиночестве и поиграть в приставку в пустом зале.
Иван Федотов, Виктория Жильцова, Кристина Страхова, Владислав Назаренко, Москва 24.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: