В салонах красоты принимают клиентов, несмотря на антиковидные ограничения

Несмотря на указ о нерабочих днях салоны красоты хитрят и принимают посетителей. В некоторых магазинах бытовой техники можно выбирать не только онлайн.

За нарушения предусмотрен крупны штраф. Незаконную работу отслеживают инспекторы ОАТИ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

((Не работать - дешевле

Как салоны красоты и магазины обходят распоряжения властей?))

КЗК: В магазинах коллекция одежды осень 2021-го, а атмосфера - весны двадцатого года - пустые коридоры, ставни на входах в бутики и кафе. Правда мириться со старыми-новыми правилами - захотели не все.

((Любительская съемка))

ЛАЙФ: Salon 1 00:24 - 0:

Здравствуйте, а у вас салон сегодня работает?

Работает, работает.

((Любительская съемка))

КЗК: В этом маникюрном салоне работа кипит - едва ли не все кресла заняты. Администратор удивлена визиту сотрудников столичной Госинспекции - будто не знает, что на дворе рекорд по заболеваемости и работать запрещено. Отказывается давать инспекторам свои документы.

((Любительская съемка))

ЛАЙФ: Salon 1 02:04 - 02:08

Сейчас приедет наряд полиции, и мы все равно установим вашу личность.

СНХР Михаил Мигалин, и. о. начальника Управления Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы

00:28 организация будет вызвана на составление протокола по данной статье, за данную статью предусмотрен штраф в отношении должностных лиц до

50 тысяч рублей, в отношении юридических лиц до 300 тысяч рублей.

КЗК: А если суд решит, что из-за работы был причинен вред здоровью людей, то штраф вырастет до миллиона рублей. Также на три месяца организации придется закрыть свои двери для клиентов.

((ГРАФИКА))

Впрочем, некоторые салоны это не пугает - выкладывают в соцсетях своё расписание на нерабочие дни. Другие пока не решили - нарушать закон или нет.

ХРИП 3

Сейчас нельзя работать, вы же знаете, да? Первого что-то сделаем, будем работать. вы напишите мне в вотсап

ХРИП 1

1)Могу на понедельник, на раннее время записать

((р-н Арбан))

КЗК: Уже в первый день рейдов сотрудники ОАТИ выявили 10 нарушений - на Арбате не закрылись сразу три точки - два салона связи и один оптики.

((АВИАПАРК)) Вместо покупателей в торговых центрах - инспекторы. И не зря. Не заметить огромный открытый магазин косметики сложно. В Авиапарке сразу 2 бьюти-маркета решили рискнуть. ((Афимолл сити))А в ТЦ Афимолл сити торговали .напитками

СНХР Сергей Михайлов главный инспектор ОАТИ

“.. составом ОАТИ, в ходе проведенного рейда в Москва-сити, было выделено два нарушителя. Магазины алкогольной продукции Симпл вайн, где производилась продажа алкоголя и доступ посетителя. Также магазин электрических кресел Емогучи, где производилась продажа их продукции. Администрация данных магазинов будут вызваны в инспекции для установления всех обстоятельств происшествия”

КЗК: Шоппинг - пока только онлайн. Спорт - только дома. В Фитнес клубах, которые должны быть закрыты, тоже проходят проверки.

ЛАЙФ: Диск 00 6481 С007

А основные клубы?

Основные клубы все закрыты.

Меры все соблюдаете.

Да.

КЗК: Как и весной 2020-го тренеры переходят на занятия по видеосвязи.

СНХР Татьяна Лукина фитнес тренер

5:50 “Для меня лично ситуация более ясная. Потому что у меня есть два онлайн проекта, которые я организовала ещё в карантин”

4:49 “КТо-то готов из клиентов заниматься онлайн, а кто-то абсолютно не готов. Потому что люди привыкли, что есть тренер, который смотрит. Есть тренер, который подсказывает посредством тактильных команд” 5:12

КЗК: С такими штрафами, владельцам организаций, конечно, выгоднее соблюдать закон. Многие переходят на услуги с доставкой - даже салоны красоты. Вот мастер предлагает сделать маникюр дома у клиента. Спрос высокий. В отличии от полупустых Торговых центров. Продавцы, как этот мужчина на видео, наслаждаются редкими моментами и позволяют себе небывалую роскошь - побыть в одиночестве и поиграть в приставку в пустом зале.

Иван Федотов, Виктория Жильцова, Кристина Страхова, Владислав Назаренко, Москва 24.