30 ноября, 23:45Город
На форуме "Безопасность. Сделано в России" предложили пути поддержки производителей РФ
Импортные системы безопасности заменят на отечественные. На всероссийском форуме "Безопасность. Сделано в России" обсудили проблемы отрасли и предложили пути поддержки российских производителей. Все это в рамках программы, цель которой достичь технологической независимости страны.
По итогам встречи участниками была составлена резолюция. В ней организаторы собрали ряд законодательных инициатив от участников и спикеров форума.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.