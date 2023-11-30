Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября, 23:45

Город

На форуме "Безопасность. Сделано в России" предложили пути поддержки производителей РФ

На форуме "Безопасность. Сделано в России" предложили пути поддержки производителей РФ

Новости часа: каток открыт на главной площади Северного речного вокзала

Каток открыли на главной площади Северного речного вокзала в Москве

Новости часа: каток открыли на главной площади Северного речного вокзала

Около 10 новых спортобъектов построят в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 ноября

"Мой район. Навигатор": "Москвариум" подарит аквариуму-музею Севастополя 20 видов рыб

"Мой район. Навигатор": более 143 тыс человек в Москве получили квартиры по реновации

"Мой район. Навигатор": 79 городских вокзалов работают в столице

"Мой район. Навигатор": в столице открылся рыбный мегарынок "Москва – на волне"

Импортные системы безопасности заменят на отечественные. На всероссийском форуме "Безопасность. Сделано в России" обсудили проблемы отрасли и предложили пути поддержки российских производителей. Все это в рамках программы, цель которой достичь технологической независимости страны.

По итогам встречи участниками была составлена резолюция. В ней организаторы собрали ряд законодательных инициатив от участников и спикеров форума.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика