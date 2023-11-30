На форуме "Безопасность. Сделано в России" предложили пути поддержки производителей РФ

Импортные системы безопасности заменят на отечественные. На всероссийском форуме "Безопасность. Сделано в России" обсудили проблемы отрасли и предложили пути поддержки российских производителей. Все это в рамках программы, цель которой достичь технологической независимости страны.

По итогам встречи участниками была составлена резолюция. В ней организаторы собрали ряд законодательных инициатив от участников и спикеров форума.

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