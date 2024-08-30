Новый мост в районе Берегового проезда позволит москвичам экономить почти 3 км пробега

Новый мост в районе Берегового проезда станет связующим звеном между тремя районами: Филевский Парк, Пресненский и Хорошёво-Мнёвники. По прогнозам автоэкспертов, москвичи смогут экономить минимум 8 минут в пути, а пробег станет меньше почти на 3 километра.

Благодаря запуску моста свободнее станут Кутузовский проспект, Шелепихинский мост и Третье транспортное кольцо. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

