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30 августа, 07:15

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Новый мост в районе Берегового проезда позволит москвичам экономить почти 3 км пробега

Новый мост в районе Берегового проезда позволит москвичам экономить почти 3 км пробега

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Новый мост в районе Берегового проезда станет связующим звеном между тремя районами: Филевский Парк, Пресненский и Хорошёво-Мнёвники. По прогнозам автоэкспертов, москвичи смогут экономить минимум 8 минут в пути, а пробег станет меньше почти на 3 километра.

Благодаря запуску моста свободнее станут Кутузовский проспект, Шелепихинский мост и Третье транспортное кольцо. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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